Ситуация в пунктах пропуска утром 6 марта

06.03.2018 09:11

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

Утром 6 марта по сообщениям пограничников, на въезд-выезд на линии разграничения находилось следующее количество автомобилей.

КПВВ Майорск в сторону Бахмута 25 авто, в Горловку 50.

КПВВ Марьинка в сторону Курахово 40 авто, в Донецк 50.

КПВВ Новотроицкое по 20 машин в оба направления.

КПВВ Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 10.

Информация от очевидцев

КПВВ «Майорск»

Данных нет

КПВВ «Марьинка»

Данных нет

КПВВ «Новотроицкое»

7.43 Еленовка в сторону Мариуполя 100-120 основная, 40-50 льготы.

КПВВ «Гнутово»

Данных нет