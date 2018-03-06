Украинская сторона передала ОРДО тело бойца «ДНР»

06.03.2018 21:32

Сегодня украинские волонтеры передали представителям «ДНР» тело боевика.

«Начальник отдела по делам военнопленных, без вести пропавших и погибших аппарата министерства обороны ДНР» Оксана Соленая отметила: «Только что украинские волонтеры передали нам тело нашего военнослужащего, который несколько дней назад был взят в плен и жестоко убит», передает donpress.com.

По ее словам, в ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза тела.