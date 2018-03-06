В «ДНР» сделки украинских нотариусов считают "мошенническими"

06.03.2018 10:02

Об этом сепаратистским СМИ рассказал адвокат «коллегии юристов ДНР», передают fakty.ua.

Павел Косован заявил, что в «ДНР» «нет доступа к украинскому реестру обременений недвижимого имущества, а значит, нет возможности проверить, в чьей собственности находится данное жилье и не имеет ли оно отягощений». Поэтому в недореспублике договоры купли-продажи недвижимости, оформленные украинскими нотариусами, признают «мошенническими»

Косован сказал: «Сделки, заключенные на территории Украины с 11 мая 2014 года по 31 января 2016 года, можно легализовать. А вот договоры купли-продажи, свидетельства о праве на наследство и другие правоустанавливающие документы, оформленные украинскими нотариусами с 1 января 2017 года, у нас не признаются». Мол, когда люди оформляют сделки через украинских нотариусов и у покупателя доходит дело до регистрации права собственности в «ДНР», он получает отказ. «С точки зрения республиканского законодательства владельцем жилья остается прежний собственник», — объяснил адвокат-коллаборант. Ко всему прочему, дублирование в «ДНР» сделки, оформленной на подконтрольной Украине территории, «является нарушением закона».