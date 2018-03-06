В Кремле сделали новое важное заявление по размещению миротворцев на Донбассе

06.03.2018 13:31

Россия выступает против размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе без согласования с боевиками так называемых ДНР и ЛНР.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНИАН.

"Никакого изменения позиции. Позиция России абсолютно последовательна и хороша известна. Основная мысль здесь заключается в том, что невозможно вообще принимать какие-либо решения о размещении международных миссий без переговоров и достижения согласия и консенсуса с представителями республик Донбасса. Именно об этом говорил президент Путин", - сказал Песков.

При этом Песков отметил, что Россия не против введения контингента ООН на всю территорию оккупированного Донбасса.