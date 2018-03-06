В Сеть “слили” первые кадры с места взрыва авто в центре оккупированного Донецка. ВИДЕО

06.03.2018 07:11

В Сети уже появились первые кадры с места подрыва автомобиля в Донецке, оккупированном российской гибридной армией. Об этом сообщает “Диалог.UA”.

Стоит отметить, что инцидент случился вечером 5 марта. На улице Артема, что недалеко от спортивного комплекса “Олимпийский”, произошел взрыв в салоне автомобиля DAEWOO Matiz. Взрыв был небольшой мощности, однако без жертв не обошлось.

По последним данным, в результате инцидента погибла девушка-водитель автомобиля, травмы получил мужчина, находившийся на пассажирском месте. Их личности пока не озвучиваются, как и причины произошедшего несчастья.

По неподтвержденным данным, в салоне сдетонировала ручная граната. Примечательно, что, по мнению соцсетей, взрыв случился по вине очередного наемника, “баловавшеговся” гранатой.