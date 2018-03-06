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В Сеть “слили” первые кадры с места взрыва авто в центре оккупированного Донецка. ВИДЕО
В Сети уже появились первые кадры с места подрыва автомобиля в Донецке, оккупированном российской гибридной армией. Об этом сообщает “Диалог.UA”.
Стоит отметить, что инцидент случился вечером 5 марта. На улице Артема, что недалеко от спортивного комплекса “Олимпийский”, произошел взрыв в салоне автомобиля DAEWOO Matiz. Взрыв был небольшой мощности, однако без жертв не обошлось.
По последним данным, в результате инцидента погибла девушка-водитель автомобиля, травмы получил мужчина, находившийся на пассажирском месте. Их личности пока не озвучиваются, как и причины произошедшего несчастья.
По неподтвержденным данным, в салоне сдетонировала ручная граната. Примечательно, что, по мнению соцсетей, взрыв случился по вине очередного наемника, “баловавшеговся” гранатой.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, взрыв, граната, наемник, ДНР
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