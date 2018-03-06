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"Выполнение "Минска" равно расформированию псевдореспублик "Л/ДНР" - Волкер жестко ответил всем недовольным российским оккупантам

06.03.2018 14:19
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"Выполнение "Минска" равно расформированию псевдореспублик "Л/ДНР" - Волкер жестко ответил всем недовольным российским оккупантам

Спецпредставитель Соединенных Штатов Курт Волкер заявил, что расформирование так называемых "республик" "ДНР" и "ЛНР" - часть реализации "Минска". Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер дополнительно прокомментировал свое заявление о ликвидации террористических "республик" "ДНР" и "ЛНР", передает "Диалог.UA". Об этом американский политик написал в Twitter.
Волкер подчеркнул, что, согласно минским соглашениям, данных незаконных вооруженных образований вообще не должно быть. "Целью минских соглашений (подписанных лидерами так называемых "ЛНР/ДНР") является восстановление территориальной целостности Украины и конституционного порядка", - напомнил он. Также американский представитель добавил, что нежелание роспуска этих псевдореспублик подтверждает то, что России не хочет выполнять "Минск".



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Волкер, Минские соглашения
 
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