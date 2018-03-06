Захарченко поручил Павленко, Дикому и Тимофееву проверить "минугля ДНР"

06.03.2018 16:35

Главарь "ДНР" Александр Захарченко создал комиссию по комплексной проверке "министерства угля и энергетики" и на время ее работы отстранил от должности его руководителя Эдуарда Голенко, пишет 62.

Опубликован соответствующий "указ", пишут интернет-ресурсы "ДНР".

"Постановляю: создать комиссию по комплексной проверке министерства угля и энергетики Донецкой народной республике в составе: министерство государственной безопасности (Павленко В.Н.), министерство внутренних дел (Дикий А.А.), министерство доходов и сборов (Тимофеев А.Ю.)", — говорится в указе № 41.

В документе сообщается, что на время проведения проверки от должности отстранен "министр угля и энергетики" Эдуард Голенко. Контроль за исполнением указа возложен на "исполняющего обязанности генерального прокурора ДНР" Андрея Спивака.

Документ был подписан 21 февраля 2018 года, тогда же вступил в силу.