Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Захарченко поручил Павленко, Дикому и Тимофееву проверить "минугля ДНР"

06.03.2018 16:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Захарченко поручил Павленко, Дикому и Тимофееву проверить "минугля ДНР"

Главарь "ДНР" Александр Захарченко создал комиссию по комплексной проверке "министерства угля и энергетики" и на время ее работы отстранил от должности его руководителя Эдуарда Голенко, пишет 62.
Опубликован соответствующий "указ", пишут интернет-ресурсы "ДНР".
"Постановляю: создать комиссию по комплексной проверке министерства угля и энергетики Донецкой народной республике в составе: министерство государственной безопасности (Павленко В.Н.), министерство внутренних дел (Дикий А.А.), министерство доходов и сборов (Тимофеев А.Ю.)", — говорится в указе № 41.
В документе сообщается, что на время проведения проверки от должности отстранен "министр угля и энергетики" Эдуард Голенко. Контроль за исполнением указа возложен на "исполняющего обязанности генерального прокурора ДНР" Андрея Спивака.
Документ был подписан 21 февраля 2018 года, тогда же вступил в силу.



Теги: Донбасс, проверка, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх