Жители Донецка наперебой обвиняют окружение Захарченко во вранье: недавний указ главаря "ДНР" вызвал ненависть донетчан

06.03.2018 13:38

Жители оккупированного Донбасса поймали власти "ДНР" на вранье из-за ситуации с отключением "МТС", раскритиковав попытку окружения Захарченко переложить вину за прекращение связи с руководства "республики" на власти Украины и СБУ.

Так называемый министр связи "ДНР" Виктор Яценко заявил, что восстановить связь на оккупированном Донбассе якобы мешает СБУ и администрация Порошенко. При этом жители Донецка сообщают, что в соседней "ЛНР" связь "МТС" отлично работает, чему не мешает мифическая позиция СБУ и президента Порошенко. Жители "ДНР" в социальных сетях пишут, что "власти" выдумывают все новые причины, покрывая собственную ложь о нежелании включать "МТС" на Донбассе. При этом на фоне громкого скандала ситуация с местным оператором "Феникс" пребывает в полном тупике - обещания боевиков о нормальной работе оператора опять не выполнены, причем в сбое винят мифическую аварию в Макеевке.

Источник "Диалог.UA"