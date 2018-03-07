Донецк заполонили проукраинские листовки

07.03.2018 10:30

Активисты распространили в подконтрольном боевикам "ДНР" городе Донецк листовки с напоминанием, что 5 марта 2014 года там прошел масштабный митинг в поддержку единой Украины, сообщает Апостроф.

Листовки были сброшены с беспилотника. Также в самом Донецке активисты расклеили их на столбах и досках с объявлениями.

Надпись на листовках гласит: "10 тысяч смелых ради 45 миллионов единых".

Напомним, весной 2014 года в Донецке было несколько акций за единую Украину. 13 марта пророссийские активисты напали на участников, тогда погиб активист ВО "Свобода" Дмитрий Чернявский.