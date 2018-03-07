У военных РФ в ОРДО изымают документ, указывающие на их гражданство

07.03.2018 18:39

У военнослужащих РФ, воюющих на территории ОРДО изымаются документы, которые могут указывать на их российское гражданство.

В ГУР МОУ отметили: «По приказу российского командования у военнослужащих соединений и частей т.наз. 1 и 2 АК, у которых есть гражданство РФ, в авральном порядке изымаются любые документы, которые могут указывать на их российское гражданство или принадлежность к ВС РФ».

По данным разведки, командованием боевиков в Донбассе принимаются дополнительные меры для сокрытия российского военного присутствия на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Так, указанное действие связано со случаем взятия в плен 4 марта гражданина России Николая Покусаева.

Источник: https://donpress.com