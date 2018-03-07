- Ходаковский не исключает возможности наступления Вооруженных сил Украины с целью возврата всего Донбасса 22:31
- «Темная сила Донбасса всплывала в критические ситуации» – Алексей Панич22:13
- Жителям «ДНР» запретили общаться с ОБСЕ19:10
- Красный Крест отправил в Донбасс 11 грузовиков с 220 тонн гумпомощи 18:44
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование16:59
- У Захарченко снова пропала мобильная связь: не работает даже "местный" оператор "Феникс"15:45
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта14:35
- В Донецке трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом13:44
- Ликвидация "ДНР" и "ЛНР": в РФ сделали прогноз13:20
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...13:14
Захарченко хочет перечертить границу, а еще смены власти в Киеве
Как передает replyua.net, главарь так называемой «ДНР» Александр Захарченко снова заявил об амбициях расширить просторы фейковой республики, захватив всю Донецкую область, включая те территории, которые сегодня контролируется украинской властью. По мнению Захарченко, это единственный путь к заключению мира.
В то же время Захарченко назвал еще одно обязательное условие, речь идет о смене власти в Киеве. По мнению главаря «ДНР» именно из-за того, что Киев не придерживается договоренностей, не собирается выполнять Минские договоренности, все перемирия, о которых договаривается Трехсторонняя контактная группа, срываются сразу же на следующий день после объявлений.
Захарченко подчеркнул, что на его памяти минимум 15 перемирий, которые до сих пор продолжаются. Не успев закончится старые перемирия стороны договариваются о новых, но снаряды не прекращают лететь. Также Захарченко отметил, что, как только Киев выполнит требование «народа Донбасса» надобность в Трехсторонней контактной группе отпадет сама собой, потому что война сразу же закончится.
Теги: Донбасс, Киев, ДНР, Захарченко
- В феврале-2014 Пушилин в Киеве расхваливал МММ, говорил об апокалипсисе и просил не доверять телевидению (ВИДЕО)
- "Командование ДНР" предложило Киеву начать разведение сил и средств в Петровском сегодня в 15:00
- Главарь "ДНР" Захарченко пообещал "взять Киев" и отобрать "скифское золото" (видео)
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам
- «Срыв переговоров». В «ДНР» недовольны итогами встречи в Минске
- В «ДНР» негодуют: Киев не хочет возобновлять соцвыплаты жителям Донбасса
- Ходаковский не исключает возможности наступления Вооруженных сил Украины с целью возврата всего Донбасса 22:31
- «Темная сила Донбасса всплывала в критические ситуации» – Алексей Панич22:13
- Главарь «ЛНР» готов к переговорам с Киевом20:34
- Жителям «ДНР» запретили общаться с ОБСЕ19:10
- Красный Крест отправил в Донбасс 11 грузовиков с 220 тонн гумпомощи 18:44
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование16:59
- У Захарченко снова пропала мобильная связь: не работает даже "местный" оператор "Феникс"15:45
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта14:35
- В Донецке трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом13:44
- Ликвидация "ДНР" и "ЛНР": в РФ сделали прогноз13:20
- Ходаковский не исключает возможности наступления Вооруженных сил Украины с целью возврата всего Донбасса 22:31
- «Темная сила Донбасса всплывала в критические ситуации» – Алексей Панич22:13
- Американский разведчик вплотную подошел к границам России и Крыму21:49
- Дураки, что я могу сказать, идиоты: Ахеджакова сделала новое заявление по Украине21:24
- Люнгман озвучил, что МВФ ожидает от Украины20:59
- Главарь «ЛНР» готов к переговорам с Киевом20:34
- Повышение цен на электричество: Порошенко выступил с заявлением20:06
- Как снизить давление без лекарств и прожить до ста лет19:40
- Жителям «ДНР» запретили общаться с ОБСЕ19:10
- Красный Крест отправил в Донбасс 11 грузовиков с 220 тонн гумпомощи 18:44
- Как снизить давление без лекарств и прожить до ста лет19:40
- Названо неожиданное полезное свойство вина17:54
- Медики выяснили, в каком возрасте люди начинают стареть17:27
- СОВЕТ ЮРИСТА: Необходимо ли ребенку-переселенцу разрешение для выезда за границу?16:07
- Каждая мама должна это знать! Распечатайте и разместите эту информацию на видном месте14:13
- 8 Марта: что нельзя делать в праздник12:53
- 10 вещей, которые ни за что нельзя поднимать на улице10:25
- Врачи подсказали, как справиться с весенним авитаминозом21:15
- Ученые предупредили об опасности уборки в доме20:41
- 10 советов невероятной весны09:00
- "Сепаратисты, я буду мстить каждому из вас…" - житель оккупированного Дебальцево поразил Сеть заявлением о реальной ситуации на Донбассе
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- Пассажирка Lexus Зайцевой дала шокирующие показания
- Жители Донецка наперебой обвиняют окружение Захарченко во вранье: недавний указ главаря "ДНР" вызвал ненависть донетчан
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Дончане раскрыли тайну, где лучше всего ловит Vodafone
- “Либо на Донбасс вернется Украина, либо каменный век”, - Сазонов узнал о резком сокращении финансирования Кремлем Донбасса
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- Ветераны АТО: «Власть в Украине сменится, и нас посадят за убийства жителей Донбасса»