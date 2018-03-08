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Ходаковский не исключает возможности наступления Вооруженных сил Украины с целью возврата всего Донбасса
Экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский не исключает возможности наступления Вооруженных сил Украины с целью возврата всего Донбасса. Об этом он заявил 7 марта в ходе своей видеоконференции, передает dnews.dn.ua.
«Я бы не стал исключать вероятность, что Донецк пострадает», – сказал он, отвечая на вопрос о «вероятности, что при наступлении ВСУ Донецк сравняют с землей».
Ходаковский констатировал, что украинская армия в плане технического вооружения переигрывает «армию ДНР» в разы.
«Технически она (армия Украины, – прим.) готова к наступлению. Морально – нет. Но если будет политическое решение, если будет дана команда, то украинская армия, конечно, начнет двигаться. Самый простой метод воздействия на нас – с дистанций, с определенных огневых позиций бить по нашим позициям. А поскольку артиллерия – штука довольно не избирательная, как показывает практика, то страдать от этого будут все. Это будет достаточно массированная обработка площадей, куда будут попадать все и всё», – предположил местный «оппозиционер».
В этой связи он заключил, что «Донецк, конечно, пострадает, да он и уже пострадал». «Мы видим последствия войны. И мы прекрасно понимаем, что в случае активизации войны эта активизация будет призвана поставить точку, соответственно, будут задействованы все ресурсы. И в отличие от 2014 года, когда украинская армия не была в полной мере готова идти на полное задействование всех своих сил и средств, то сейчас она в полной мере мобилизована», – признал Ходаковский.
Он считает, что «полномасштабная война потенциально может быть, нужно следить за политическими веяниями». «Но к долгой и кровопролитной войне они не готовы, они рассчитывают на блицкриг – массированным ударом они сломают нашу оборону, продвинутся вглубь территории, дойдут до границы с РФ и займут эту границу. Тем самым они отрежут нас от любых сообщений с Россией, и сделают нас заложниками ситуации», – высказал свои предположения Ходаковский.
Причем он говорит о большой вероятности такого сценария, т.к. оборона «ДНР» находится сейчас в плачевном состоянии. «Она в таком состоянии, что я не могу гарантировать, что мы сможем сейчас удержать противника. У нас есть вопиющие случаи, когда к нам совершенно случайно в плен попадают бойцы, которые "по пьяной лавочке" добредают до наших окопов. А это и говорит о том, насколько мы готовы в инженерно-саперном отношении встречать противника», – резюмировал Ходаковский.
Он также констатировал, что в «ДНР» сейчас некому заниматься вопросами усиления «республиканской армии». «Не каждый сейчас может оторвать свою задницу, и в срочном порядке локализовывать наши проблемы. Ситуация кардинально поменялась. Это мог бы сделать Захарченко, но он озабочен сейчас совершенно другими вещами. Ему сейчас не до этого. Никаких ни усилий не прилагается, ни ресурсов не вкладывается в укрепление нашей обороны. Видимо, для них эта угроза не является приоритетной», – резюмировал Ходаковский.
Теги: Донецк, Донбасс, война, Российская Федерация, ДНР, ВСУ, наступление, Ходаковский
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