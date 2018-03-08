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Архив - Донецкая область

Красный Крест отправил в Донбасс 11 грузовиков с 220 тонн гумпомощи

08.03.2018 18:44
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Красный Крест отправил в Донбасс 11 грузовиков с 220 тонн гумпомощи

Международный Красный Крест отправил для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса 11 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщает пресс-центрГосударственная пограничная служба Украины, передает strana.ua.

"За прошедшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 11 грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гуманитарный груз продовольственного, медицинского и строительного назначения общим весом более 220 тонн", - говорится в сообщении пресс-службы погранслужбы.



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Красный Крест, гуманитарная помощь, Новотроицкое, пункт пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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