Ликвидация "ДНР" и "ЛНР": в РФ сделали прогноз

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Заявление спецпреда Госдепа США по делам Украины Курта Волкера о том, что самопровозглашенные "республики" должны быть ликвидированы, - это продолжение старого подхода, который предполагает невмешательство в дела Украины. Об этом российский оппозиционер Константин Боровой заявил "Апострофу".
По его словам, так называемые "ДНР" и "ЛНР" инструмент в поддержании нестабильности на Донбассе, в которой заинтереснованы в Москве. Боровой отмечает, что отказ от этих образований для Кремля будет равносилен отказу от Украины.
Политик добавил, что для ликвидации "ЛДНР" США используют дипломатию и с их стороны силовых решений не предполагается.
"Силовые решения возможны только со стороны Украины, но похоже, что в Украине никто особенно не заинтересован в разрешении этой проблемы. Поэтому нестабильность будет оставаться еще долгое время", - подчеркнул он.
По его словам, политика президента Дональда Трампа серьезно отличается от политики его предшественника Барака Обамы.
"Администрация Обамы много говорила о необходимости вмешательства. Она не вмешивалась в ситуацию, но заявления были очень грозные. А администрация Трампа почти открыто говорит, что это не ее дело, что США будут поддерживать безопасность в Европе, но только вместе с европейцами", - сказал Боровой.
Он уточнил, что на самом деле Украина может решить все эти проблемы, но только сама.
"А сегодня руководство Украины не заинтересовано в решении этой проблемы. Нестабильность устраивает Петра Порошенко (президента Украины, - ред.) и Банковую. Не хочу никого критиковать, но такое положение вещей их устраивает", - подытожил Боровой
Теги: Россия, Донбасс, прогноз, ДНР, ЛНР
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