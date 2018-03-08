На Донбассе будет "вторая серия" войны - прогноз российского журналиста

08.03.2018 12:13

Решить конфликт на Донбассе политическими методами невозможно. Следовательно, на востоке Украины будет "вторая серия" войны за украинский суверенитет.

Такой прогноз сделал российский журналист Аркадий Бабченко на "Эхо Москвы", сообщает 62.

в частности, он заявил, что Украина заинтересована в международной миротворческой миссии в Донбассе, ведь в результате конфликта ежегодно гибнет около 500 человек.

При этом журналист не исключает, что российские власти могут пойти на новый виток войны в Донбассе. "Когда жить станет хуже, жить станет скучнее. Безусловно, для диктатора нет лучшего способа отвлечения внимания, чем война. Первый кандидат в этом плане - это, безусловно, Донбасс. Однозначно. И я думаю, что еще какая-то достаточно большая война на Донбассе все -таки еще будет. Я думаю, что вот эти перманентные обстрелы и перемирие - это просто пока пауза ", - считает Бабченко.

По его мнению, что Донбасс может стать для президента России Владимира Путина картой во внешнеполитической игре. "Восстановить свой территориальный суверенитет на Донбассе Украина может только силой. Политически, мне кажется, это невозможно. Так что вторая серия будет в любом случае. Также я не исключаю того, что это может быть и картой для игры во внешней политике. Когда Владимир Владимирович обидится окончательно ", - предполагает журналист.