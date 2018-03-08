То появляется, то пропадает: Связи «Феникса» в «ДНР» практически нет

08.03.2018 10:05

К вечеру, 7 марта, проблемы в сети местного оператора «ДНР» – «Феникс» не прекратились, хотя отдельные граждане пишут, что связь уже налажена. Эту ситуацию обсуждают в соцсетях.

Обсуждения касаются не только неподконтрольного Донецка, но и других городов.

Евгений: «Снежное, ее нет»;

Андрей: «Макеевка, не работает»;

Владислав: «Докучаевск, нет»;

Лена: «То появляется, то пропадает (Макеевка)»;

Светлана: «Еленовка, не работает».

Что касается Донецка, мнения комментаторов разошлись.

Евгения: «Калининский, не работает!»;

Елена: «Магистральный, связи нет»;

Виктория: «Киевский, не работает((»;

Александр: «Ленинский, работает»;

Аля: «Связи нет»;

Елена: «Ппц...нету (Ленинский р-н)»;

Влад: «Петровка, связи нет»;

Максим: «Центр Донецка, нету».

При этом некоторые граждане предлагают репрессии.

Леонид: «Давно пора начать борьбу с саботажем и вредительством».

Источник Донецкие новости.