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То появляется, то пропадает: Связи «Феникса» в «ДНР» практически нет
К вечеру, 7 марта, проблемы в сети местного оператора «ДНР» – «Феникс» не прекратились, хотя отдельные граждане пишут, что связь уже налажена. Эту ситуацию обсуждают в соцсетях.
Обсуждения касаются не только неподконтрольного Донецка, но и других городов.
Евгений: «Снежное, ее нет»;
Андрей: «Макеевка, не работает»;
Владислав: «Докучаевск, нет»;
Лена: «То появляется, то пропадает (Макеевка)»;
Светлана: «Еленовка, не работает».
Что касается Донецка, мнения комментаторов разошлись.
Евгения: «Калининский, не работает!»;
Елена: «Магистральный, связи нет»;
Виктория: «Киевский, не работает((»;
Александр: «Ленинский, работает»;
Аля: «Связи нет»;
Елена: «Ппц...нету (Ленинский р-н)»;
Влад: «Петровка, связи нет»;
Максим: «Центр Донецка, нету».
При этом некоторые граждане предлагают репрессии.
Леонид: «Давно пора начать борьбу с саботажем и вредительством».
Источник Донецкие новости.
Теги: Донецк, Донбасс, мобильная связь, ДНР
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