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Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
Сегодня, 8 марта, жители неподконтрольного украинской власти Донецка обмениваются информацией о повышении к Международному женскому дню стоимости цветов. В соцсетях они отмечают, что «приценивались» и приобретали букеты накануне, 7 марта, т.к. в день праздника вероятность еще большего роста цен.
«У нас на Южэлекросетьстрое ("Домушка" по простому) на рынке 1кг (примерно 10-12 веточек) мимозы – 750 руб. (350 грн по местному курсу, – прим.). Тюльпан – 150 руб. (70 грн) штука, три тюльпана – уже 450 руб. (210 грн). Роза – по 200 руб. (95 грн). Муж ехал со службы и спросил, нет не спросил, он ох*ел просто. И сама шла на работу, цены видела... Офигела», – пишет дончанка Марина о ценах 7 марта.
Элина: «А на Щетининском рынке 1 кг мимозы 7 марта был по 100 руб. за 100 грамм!!! То есть 1000 руб. (465 грн) за кг. Даже спрашивать не стала, сколько там веточек в ста граммах...»;
Марина: «Муж вечером купил 3 ветки мимозы за 600 руб. (280 грн). А на Щетинина кг мимозы да – продавали по 1000 руб.!»;
Евгения: «В том году по 800 руб. (375 грн) за кг был в Макеевке»;
Пелагея: «На olx объявление, но 6 марта, было, за 1 кг мимозы – 500 руб. просили».
При этом в иных районах нашлись цены и подешевле:
Виталий: «У нас тюльпан – 40-70 руб. штука (20-33 грн), а классные – 200 руб. (95 грн) за 3шт. Курс валют ниже, чем в том году»;
Илья: «6 марта на Буденовке тюльпаны были по 150, 7 марта – по 200»;
Юлия: «Приходите ко мне на Майский рынок – 7 марта тюльпаны 3 штуки по 200 руб.». Продавец также продемонстрировала свои цветы:
Конечно, рост цен возмущает дончан:
Андрей: «С какого тюльпаны стали в цену с розой? Раньше блин по 3-5 грн покупали за штуку, а сейчас трындец какой-то»;
Лидия: «Помните раньше... Накануне весь город бегал с цветами: тюльпаны, мимозы... на рынках аншлаг... плохо жили...»;
Марина: «Походу, 23 февраля и Новый год – самые дешевые праздники»;
Дарья: «Вот только сейчас задумалась: а цены на носки и одеколоны тоже втрое повышают под праздник?».
Многие предлагают отказаться от приобретения цветов и «не кормить зажравшихся продавцов»:
Владимир: «Мне жена сказала – не вздумай брать цветы»;
Анастасия: «Ну, не знаю, как по мне – лучше живой цветок в горшке, дешевле и дольше простоит. Сейчас очень крутые лилии розы и т.д.»;
Руслан: «Лучше букет из денег подарить…»;
Павел: «Лучше себе авто купить, чем букет на 8 марта».
При этом следует учитывать, что, по сообщению жителей, средний уровень заработной платы в Донецке 6-8 тыс. руб. (2790 – 3720 грн).
Источник Донецкие новости
Теги: Донецк, Донбасс, цветы, 8 марта
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