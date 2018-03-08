У Захарченко снова пропала мобильная связь: не работает даже "местный" оператор "Феникс"

08.03.2018 15:45

В подконтрольном боевикам "ДНР" городе Донецк сегодня, 8 марта, пропал сигнал "местного" оператора мобильной связи "Феникс". Об этом пишет российское издание "Комсомольская правда", передает apostrophe.ua.

На данный момент "министерство связи" "ДНР" никак не комментирует ситуацию. Вчера "ведомство" заявляло, что перебои в работе "Феникса" связаны с очень высокой нагрузкой на серверы и узлы связи оператора.

Напомним, в январе на оккупированном Донбассе пропала связь единственного украинского мобильного оператора Vodafone. Спустя некоторое время связь Vodafone была восстановлена на подконтрольной боевикам "ЛНР" территории, а на подконтрольной "ДНР" территории украинский мобильный оператор до сих пор "ловит" в очень ограниченных локациях. Поэтому жители ОРДО массово перешли на "Феникс".