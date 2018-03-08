В Донецке трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом

08.03.2018 13:44

Около площади Буденного в оккупированном Донецке сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

"Донецк. Вылетел трамвай людям в дом.Только что. Перед площадью Буденного", - сказано в сообщении.

Подробности происшествия отсутствуют. Информации о пострадавших нет.

Источник Трибун.