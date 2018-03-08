Захарченко планирует оккупировать Донецкую область целиком

08.03.2018 10:46

Главарь «ДНР» Александр Захарченко рассчитывает на смену украинской власти и восстановление границ так называемой республики в пределах всей Донецкой области. Об этом он сообщил российским СМИ, комментируя перемирие и два условия для окончания вооруженного конфликта на Востоке Украины, передает Восточный фарватер.

По его мнению, для вступление в силу нового перемирия необходимо официально прекратить старое, которое было объявлено ранее.

Главарь боевиков насчитал примерно 15 перемирий, которые были объявлены ранее, но так и не начали действовать.

При этом российские СМИ принялись цитировать заявление Захарченко, всерьез рассчитывающего на смену украинской власти в Киеве и захват новых территорий Украины как основу для завершения войны.