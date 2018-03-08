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Захарченко заявил, что Донецк наводнен украинскими шпионами, назвав вернувшихся из плена боевиков агентами СБУ
7 марта, в оккупированном Донецке главарь боевиков ОРДО сделал громкое заявление. Захарченко объявил об обнаружении целой агентурной сети украинских спецслужб, сообщает Час пик.
Главарь «ДНР» Александр Захарченко на пресс-конференции сделал заявление перед журналистами сепаратистских изданий. Он заявил, что после тщательной проверки лиц, освобожденных из украинского плена во время обмена, выявлены агенты украинских спецслужб, передает Час Пик.
Боевики нашли среди освобожденных аж пятнадцать «шпионов». И это далеко не все выявленные «агенты», так как по словам Захарченко, проверки продолжатся.
По словам Захарченко, проверки проводят при обращении освобожденных с просьбой о выдаче документов. После тщательной работы «отдельно с каждым военнопленным», боевики выявили 15 украинских «шпионов».
Напомним, масштабный обмен военнопленными состоялся 27 декабря минувшего года. В районе оккупированной Горловки Киев передал боевикам «ДНР» 160 пленных. Теперь эти люди проходят тщательную проверку, 15 из них уже оказались «на подвале».
Сегодня стало известно об аресте в Донецке украинского патриота, блогера Юрия Шаповалова. Его так же обвиняют в шпионаже в пользу Украины.
Похоже, не зря некоторые военнопленные отказались от обмена и пожелали остаться на подконтрольной Украине территории. Многие уже понимают, какое будущее ждет ОРДЛО.
Между тем, комментируя слова Курта Волкера о необходимости ликвидации «ДНР» и «ЛНР» главарь ОРДО ответил резко. «Желание Волкера – это лично его желание. Этого не получится. ДНР не позволит себя уничтожить», - заявил Захарченко.
Теги: Донецк, Донбасс, шпионаж, Захарченко
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