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Архив - Донецкая область

Захарченко заявил, что некоторые из освобожденных в рамках обмена бывшие военнопленные являются агентами СБУ

08.03.2018 09:17
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Захарченко заявил, что некоторые из освобожденных в рамках обмена бывшие военнопленные являются агентами СБУ

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко вчера заявил, что 15 человек, возвращенных на оккупированную территорию в рамках обмена в конце декабря 2017 года, являются агентами украинских спецслужб. Об этом сообщает подконтрольное боевикам агентство ДАН, передает gordonua.com.

"К сожалению, еще не все бывшие военнопленные прошли проверки. 15 человек, которых мы поменяли, являются агентами Службы безопасности Украины", – заявил Захарченко.

27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся самый крупный обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.

Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил 31 января, что боевики на Донбассе незаконно удерживают 108 украинцев.



Теги: Украина, Донбасс, СБУ, Генеральная прокуратура, ДНР, боевики, Захарченко, обмен пленными
 
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