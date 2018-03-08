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Архив - Донецкая область

Жителям «ДНР» запретили общаться с ОБСЕ

08.03.2018 19:10
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Жителям «ДНР» запретили общаться с ОБСЕ

Работники предприятий на временно оккупированной территории не могут общаться с международными наблюдателями без разрешения боевиков. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, пишет Восточный фарватер.
В двух случаях в неподконтрольных правительству районах Донецкой области сотрудники местных предприятий сообщили патрулям Миссии, что им нельзя свободно общаться с наблюдателями СММ ОБСЕ без разрешения членов вооруженных формирований.



Теги: Донбасс, запрет, ОБСЕ, ДНР
 
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