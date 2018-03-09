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Архив - Донецкая область

Басурин прогнозирует «масштабное наступление ВСУ»

09.03.2018 17:52
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Басурин прогнозирует «масштабное наступление ВСУ»

Боевики ОРДО обвинили украинскую армию в развертывании тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» возле самой линии соприкосновения в зоне АТО.

«Замкомандующего оперативным командованием «ДНР» Эдуард Басурин сообщил: «Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности, нашей разведкой зафиксировано: 152-миллиметровые буксируемые гаубицы «Мста-Б» — пять единиц; 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня «Град» — четыре единицы».

Он уточнил, что вблизи линии соприкосновения выявлено 19 гаубиц калибром 122 миллиметра, 17 танков и четыре противотанковые пушки.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, АТО, ВСУ
 
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