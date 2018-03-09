Экс-главарь боевиков «ДНР» раскритиковал задержание Рубана

09.03.2018 15:40

Один из бывших главарей горловских боевиков Игорь Безлер («Бес») неожиданно вступился за задержанного СБУ украинского переговорщика Владимира Рубана.

В своей публикации он отметил, что на Рубана давно «точили зуб». Безлер добавил: «Рубан и Ковальчук — единственные, с кем можно было иметь дело по обмену. Все остальные — „обменщики“ от кошелька».

Кроме того, Безлер утверждает, что Рубану «подложили» найденый у него арсенал оружия.

Источник: https://donpress.com