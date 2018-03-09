Мариуполец чуть не погиб от укуса тещиного хомяка

09.03.2018 21:48

Вчера, в 21.00 медики «скорой» спасали 36-летнего мужчину, которого укусил хомяк.

Об этом 0629 сообщили медики.

Мариуполец пришел поздравить тещу с 8 марта, где его и укусил хомяк.

Все бы обошлось, но у мужчины развилась аллергическая реакция на укус также произошел отек Квинке. У мариупольца в буквальном смысле раздуло лицо.

«Скорая» госпитализировала пострадавшего в областную больницу (бывшую горбольницу №2).

Медики отмечают, что стоит быть осторожными при укусах грызунов и других животных. Мужчине еще повезло, что аллергическая реакция развивалась медленно, будь это иначе он бы погиб через несколько минут после укуса.