Очередная взорванная машина в Донецке: на воздух взлетел джип

09.03.2018 17:11

Жители временно оккупированного Донецка сообщают о подрыве еще одного автомобиля — на улице Бахметьева обнаружен взорванный джип. Об этом пишут дончане в социальных сетях.

Это уже третий подобный случай за последние несколько дней. О факте самого взрыва дончане не сообщают — они пишут только о последствиях: на улице стоит искореженная взрывом машина.

Взрыв прогремел около 11:00 сегодня, 9 марта. При этом в результате инцидента есть погибший.

«Джип, наверное, внутри взорван — потому что наружно вроде целый, рядом труп лежал», — написал очевидец.

Орфография и стилистика автора полностью сохранены.

Источник: https://donpress.com