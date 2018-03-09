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Архив - Донецкая область

Под Горловкой задержан глава центра освобождения пленных Рубан

09.03.2018 09:01
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Под Горловкой задержан глава центра освобождения пленных Рубан

8 марта, между оккупированной Горловкой и Бахмутом (Донецкая область) был задержан руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Первыми об этом сообщили в социальных сетях журналист Олег Челахов и волонтер Гайдэ Ризаева.

Изначально задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку «запрещенного товара», с которым пытался пересечь линию разграничения. Позднее фото этого «товара» были опубликованы в соцсетях.

Также известно, что дома у Рубана прошли обыски.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, задержание, Бахмут
 
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