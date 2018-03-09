Публицист назвал единственный способ завершить войну на Донбассе

09.03.2018 13:00

Чтобы военный конфликт на Донбассе завершился, необходимо возобновить национальный диалог, после чего реинтегрировать захваченные территории и общины.



Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение прозвучало от Михаила Минакова, публициста и философа. По его словам, главной целью развития Украины должно стать установление мира не только на Донбассе, но и во всей Европе. «Во внешнеполитическом плане необходимо не только давление для вытеснения России с захваченных территорий Украины, но и установление такого международного порядка безопасности, который бы предупреждал новые конфликты в Восточной Европе», - отметил Минаков.



Также публицист добавил, что для решения внутреннего конфликта в Украине нужно вернуть веру украинцев в то, что мирное развитие еще возможно. «Шансы на мир в Украине удваиваются, если мы работаем на национальный диалог и начинаем мирную конференцию в стране, которая со временем вернет возможность реинтеграции», - подчеркнул публицист.