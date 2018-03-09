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Архив - Донецкая область

Стало известно о судьбе пострадавших в результате взрыва в Донецке

09.03.2018 20:10
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Стало известно о судьбе пострадавших в результате взрыва в Донецке

Шестеро пострадавших в результате сегодняшнего взрыва в Кировском районе оккупированного Донецка госпитализированы в травматологический центр.

В «министерстве здравоохранения ДНР» сообщили: «Все шесть пострадавших при взрыве в Кировском районе были доставлены в Республиканский травматологический центр».

В то же время характер ранений в «Минздраве» не уточнили.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв
 
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