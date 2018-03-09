Стрелков заявил, что РФ готовит сдачу Донбасса «украм»

09.03.2018 13:20

Экс-командир боевиков «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что ситуация в Донбассе для боевиков продолжает ухудшаться с каждым днем.

В частности, на своей странице в соцсети он написал»: «В «корпусных» частях ДНР резко стартовала компания по выдавливанию добровольцев из РФ. (Она имела место и раньше, но проводилась «спустя рукава»). Всем россиянам, находящимся в боевых подразделениях на передовой и поблизости, приказано сдать российские паспорта. Тех, кто отказывается — немедленно увольняют.

Версий тут может быть очень немного — идиотизм или вредительство. Или то и другое — «в одном флаконе» (что наиболее вероятно).

Можно практически не сомневаться, что данное"военное мероприятие» производится с прицелом на сдачу Донбасса украм. Те, ко будет выдавлен из «корпусов» — они покинут территорию, те кто сдаст паспорта — окажутся, по факту, «вне закона». И при наступлении противника наши дебилы рассчитывают, что раз среди погибших и пленных россиян «не будет», — то и претензий со стороны «партнеров» к РФ не возникнет. Идиотизм абсолютный, но для замшелых недо-мозгов нашей власти (которая привыкла прятаться под одеялом в надежде, что раз она никого не видит — то не видят и ее) — вполне привычный».

При этом он отмечает, что если «сдадут» Донбасс, то следующим на очереди будет Крым: «Впрочем, почти уверен, что в нарастающем «центробежном распаде» кремлевской «вертикали», одновременно проводятся совершенно разнонаправленные действия. Поэтому совсем уж «хоронить» Донбасс рано.

Ничего советовать бойцам-добровольцам, которые сейчас на фронте, не буду — каждый принимает решение сам.

Ну, а пока наши трусо-дебилы продолжают прятаться под одеялом, «дорогие партнеры» ничего не скрывают. Волкер открытым текстом говорит (не намекает, а прямо говорит!), что за Донбассом непременно последует Крым».

Источник: https://donpress.com