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Стрелков заявил, что РФ готовит сдачу Донбасса «украм»
Экс-командир боевиков «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что ситуация в Донбассе для боевиков продолжает ухудшаться с каждым днем.
В частности, на своей странице в соцсети он написал»: «В «корпусных» частях ДНР резко стартовала компания по выдавливанию добровольцев из РФ. (Она имела место и раньше, но проводилась «спустя рукава»). Всем россиянам, находящимся в боевых подразделениях на передовой и поблизости, приказано сдать российские паспорта. Тех, кто отказывается — немедленно увольняют.
Версий тут может быть очень немного — идиотизм или вредительство. Или то и другое — «в одном флаконе» (что наиболее вероятно).
Можно практически не сомневаться, что данное"военное мероприятие» производится с прицелом на сдачу Донбасса украм. Те, ко будет выдавлен из «корпусов» — они покинут территорию, те кто сдаст паспорта — окажутся, по факту, «вне закона». И при наступлении противника наши дебилы рассчитывают, что раз среди погибших и пленных россиян «не будет», — то и претензий со стороны «партнеров» к РФ не возникнет. Идиотизм абсолютный, но для замшелых недо-мозгов нашей власти (которая привыкла прятаться под одеялом в надежде, что раз она никого не видит — то не видят и ее) — вполне привычный».
При этом он отмечает, что если «сдадут» Донбасс, то следующим на очереди будет Крым: «Впрочем, почти уверен, что в нарастающем «центробежном распаде» кремлевской «вертикали», одновременно проводятся совершенно разнонаправленные действия. Поэтому совсем уж «хоронить» Донбасс рано.
Ничего советовать бойцам-добровольцам, которые сейчас на фронте, не буду — каждый принимает решение сам.
Ну, а пока наши трусо-дебилы продолжают прятаться под одеялом, «дорогие партнеры» ничего не скрывают. Волкер открытым текстом говорит (не намекает, а прямо говорит!), что за Донбассом непременно последует Крым».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, ДНР, Стрелков
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