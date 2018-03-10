Агрессор атаковал силы АТО на Донбассе: украинские защитники понесли потери. ВИДЕО

10.03.2018 08:45

За минувшие сутки 9 марта террористы на Донбассе трижды сорвали перемирие, обстреляв силы АТО на донецком и луганском направлениях. В результате вражеских провокаций агрессора ВСУ понесли потери. Один защитник Украины погиб, еще один воин АТО получил ранения, передает "Диалог.UA".

Как сообщает Штаб АТО в Facebook, террористы на луганском направлении из стрелкового оружия обстреляли украинских военных возле Станицы Луганской.

На донецком направлении под огонь оккупантов попали защитники Украины возле Водяного и Авдеевки.

Тяжелое вооружение наемниками агрессора за прошедший день не применялось.