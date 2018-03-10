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Армия РФ поменяла тактику войны на Донбассе: Жебривский сообщил о прибытии на Донбасс 100 российских снайперов. ВИДЕО
10.03.2018 07:18
За последний месяц российская оккупационная армия ввела на оккупированный Донбасс около сотни снайперов. Такой информацией поделился глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебриевский, передает “Диалог.UA”.
Он обратил внимание на то, что в последнее время на Донбассе наблюдается снижение количество обстрелов тяжелой артиллерией. Агрессор сделал упор на снайперскую войну. “За прошлый месяц их (российских снайперов - ред.) где-то 100 зашло на территорию "ДНР" и "ЛНР"” - рассказал Жебриевский.
Стоит отметить, что, несмотря на “полное и бессрочное перемирие”, на Донбассе продолжают гибнуть украинские военнослужащие. Только сегодня, 9 марта, Украина потеряла одного защитника от рук снайпера, еще один получил ранение.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, перемирие, снайпер, ДНР, ЛНР, потери, Жебривский
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