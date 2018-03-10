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Гиркин: У нас на носу война с Украиной

10.03.2018 16:12
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Гиркин: У нас на носу война с Украиной

Сообщения о потерях в результате обстрела коалицией США воюющих в Сирии наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" приходят разные, однако постоянно меняются в сторону увеличения. Об этом сообщил бывший "министр обороны" террористической организации "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) на своей странице во "Вконтакте", передает gordonua.com.

"У нас на носу война с Украиной. Это понимают все, но этого не хотят понимать в Кремле. Если украинская армия неожиданно атакует и сметет Донбасс, последует неизбежный внутриполитический кризис в России", – заявил он.

Гиркин добавил, что президент России Владимир Путин не дотягивает до диктатора.

"Его можно назвать как угодно, но он не диктатор. Он в плохом смысле византийский базилевс, который заигрался в интриги... Он даже на Пиночета не тянет. Он может на какое-то время быть слабым тираном, условно говоря. В любом случае война для него, причем, война не по его правилам, приведет к острейшему внутриполитическому кризису в стране", – пояснил он.

Бывший главарь террористов добавил, что если не будет войны с Украиной, Россия будет еще "некоторое время гнить".



Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, война, Российская Федерация, ДНР, Стрелков, Гиркин
 
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