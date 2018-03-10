На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, еще один был ранен – штаб АТО

10.03.2018 07:59

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Об этом утром 10 марта сообщил пресс-центр штаба АТО, передает gordonua.com.

Согласно сводке, на луганском направлении из стрелкового оружия велся огонь по украинским позициям возле Станицы Луганской.

На донецком направлении сепаратисты проводили обстрелы возле Авдеевки и Водяного, говорится в сообщении.