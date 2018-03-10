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Архив - Донецкая область

На почте в Славянске в посылке обнаружили гранату

10.03.2018 08:18
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На почте в Славянске в посылке обнаружили гранату

Вчера в Славянске курьер обнаружил гранату Ф-1 во время упаковки посылки, сообщает donpress.com.

В Славянском отделе полиции отметили: «В полицию поступило сообщение о том, что на одном из отделений экспресс-доставки при упаковке посылки выпал предмет похожий на гранату. В отделение почты груз был доставлен курьером».

На место происшествия тут же выехали сотрудники полиции, которые тут же эвакуировали всех присутствующих и оцепили территорию ЧП.

Сейчас правоохранители выясняют, кто отправил опасный груз. По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.



Теги: Донбасс, Славянск, почта, полиция, посылка, граната, ЧП
 
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