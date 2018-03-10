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Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
Стали известны детали закрытой встречи президента Украины Петра Порошенко с блогерами. По словам блогера Мартина Бреста, украинские власти готовятся к быстрой силовой зачистке Донбасса. Об этом Брест написал на своей странице в фейсбуке в воскресенье, 10 марта, передают vesti-ukr.com.
"Короче, что я понял после вчерашней встречи. План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ЗСУ и зачищают Донбасс, в стиле "без оружия - живи, с оружием - смерть". После вывода русских силы ак ЛДНР оценивают примерно в 15 тыс. человек.
Как пойдёт сама зачистка - мало кто может спланировать, алэ: выпускать вооруженных сепаров с Донбасса на территорию России сами русские не будут ни за что, а давать им амнистию у нас никто не собирается. ОР-1 будет задействован", - написал блогер.
Ранее другой блогер Мирослав Олешко, который известен постами в поддержку действующей власти, сообщил на своей странице в фейсбуке, что общение с президентом прошло в "теплой" атмосфере". "Это была очень теплая беседа лидера страны с обычными людьми разных профессий. Обсудили актуальные вопросы и путь к нашей общей победе" - написал блогер.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, Порошенко, миротворцы, зачистка, блогер
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- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса14:11
- Тымчук: Российский Генштаб предписал боевикам на период выборов президента РФ ограничить огневые удары по Украине13:52
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