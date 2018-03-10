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Ситуация в пунктах пропуска утром 10 марта
10.03.2018 09:26
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.
Сегодня утром на въезд-выезд находилось такое количество автотранспорта.
Майорск в сторону Бахмута 40 авто, в Горловку 60.
Марьинка в сторону Курахово 30 авто, в Донецк 25.
Новотроицкое в оба направления по 40 авто.
Гнутово в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 20.
Информация от очевидцев
КПВВ «Майорск»
8.40 Минут сорок назад в стор. Укр. На пасп. «днр» пеших три сетки, авто вместе с льготой 70.
КПВВ «Марьинка»
Данных нет.
КПВВ «Новотроицкое»
Данных нет.
КПВВ «Гнутово»
Данных нет.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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