Стало известно, какие травмы получили жертвы вчерашнего взрыва в Донецке

10.03.2018 13:29

Шестеро людей, пострадавших вчера при взрыве в Кировском районе оккупированного Донецка находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает donpress.com.

Директор «Республиканского травматологического центра» Александр Кравченко отметил: «Общее состояние всех пострадавших удовлетворительно».

Также, он уточнил, что пятеро получили травмы глаз. Пострадавшие прооперированы, они находятся на стационарном лечении в глазном отделении центра.

Шестому пострадавшему назначили амбулаторное лечение.