Стрелков в бешенстве: Россия готовит Донбасс к возвращению Украине

10.03.2018 21:34

Всем россиянам, находящимся в боевых подразделениях 1 АК ("ДНР") на передовой и поблизости, приказано сдать российские паспорта. Тех, кто отказывается - немедленно увольняют.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

По его словам, информация получена от источника, не вызывающего сомнений.

"Версий тут может быть очень немного - идиотизм или вредительство. Или то и другое - "в одном флаконе" (что наиболее вероятно).

Можно практически не сомневаться, что данное"военное мероприятие" производится с прицелом на сдачу Донбасса украм. Те ,ко будет выдавлен из "корпусов" - они покинут территорию, те кто сдаст паспорта - окажутся, по факту, "вне закона". И при наступлении противника наши дебилы рассчитывают, что раз среди погибших и пленных россиян "не будет", - то и претензий со стороны "партнеров" к РФ не возникнет. Идиотизм абсолютный, но для замшелых недо-мозгов нашей власти (которая привыкла прятаться под одеялом в надежде, что раз она никого не видит - то не видят и ее) - вполне привычный", - сказано в сообщении.

Источник Трибун