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Тымчук: Российский Генштаб предписал боевикам на период выборов президента РФ ограничить огневые удары по Украине
По данным нардепа от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука, боевики "ЛДНР" по приказу Генштаба РФ перешли к усиленному несению службы и снизили интенсивность обстрелов.
Генштаб вооруженных сил РФ накануне выборов президента России отдал приказ боевикам на Донбассе снизить уровень обстрелов. Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает gordonua.com.
"На Донбассе отмечается снижение интенсивности огневых ударов со стороны российских оккупационных войск по позициям ВСУ и населенным пунктам. Это связано как с достигнутыми договоренностями во время переговоров трехсторонней контактной группы, так и с поступившей на имя командующих 1-го и 2-го армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск директивы Генштаба вооруженных сил РФ, которая предписывает на период подготовки и проведения выборов президента РФ ограничить нанесение огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории", – написал он.
Координатор группы "Информационное сопротивление" добавил, что согласно той же директиве Генштаба ВС РФ, все вооруженные формирования "ЛДНР" до 19 марта переведены на усиленный режим несения службы.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, Тымчук, Минские договоренности
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