- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone17:55
- В зоне АТО ликвидировали боевика «Гомера» из «Оплота»17:32
- Гиркин: У нас на носу война с Украиной16:12
- "Оружие из "ДНР" – это глупость. Его и на украинской стороне хватает". Силовики рассказали, что думают о деле Рубана 15:49
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса14:11
- Тымчук: Российский Генштаб предписал боевикам на период выборов президента РФ ограничить огневые удары по Украине13:52
- Стало известно, какие травмы получили жертвы вчерашнего взрыва в Донецке13:29
- Захарченко "все порешал" c Кремлем: в "ДНР" абонентов "Феникса" переводят на российскую нумерацию - что известно13:10
- Стратегический беспилотник США провел очередную разведку на Донбассе12:49
- Эксперт назвал главный козырь Кремля11:32
"Тысячи трупов в Киеве": СБУ узнала о сговоре Рубана с Захарченко
Глава Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимир Рубан в сговоре с главарем "ДНР" Александром Захарченко готовили кровавый теракт в Киеве. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время брифинга в Киеве, передает obozrevatel.com.
"Добыты достаточные доказательства того, что Рубан, действуя по предварительному сговору с лидерами "ДНР" Захарченко и Тимофеевым, и другими особами спланировали конкретные действия, направленные на подготовку серии терактов в центральной части Киева", - сказал он.
По его словам, речь идет о "тысяче трупов в Киеве".
Оружие планировали использовать то, с которым как раз задержали Рубана.
"Он организовал незаконную перевозку большой партии огнестрельного оружия и других средств поражения... Хочу обратить внимание на то, что в коробках, где были гранаты, найден упаковочный лист, датированный 11.06.2016 в/ч 08819. По нашим данным, это военная часть "1 армейского корпуса "ДНР", - уточнил глава СБУ.
В свою очередь Захарченко заявил, что встречался Рубаном, но это было давно.
"С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира", - высказался он.
СБУ представила доказательства вины Рубана, опубликовав видео, на котором показано его перемещение на подконтрольной террористам территории, а также загрузку боевиками в микроавтобус оружия. Более того, была обнародована аудиозапись, на которой Рубан перечислил оружие.
Как сообщал "Обозреватель", 9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главе Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимиру Рубану в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Рубан готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества. В свою очередь глава СБУ Василий Грицак анонсировал раскрытие шокирующих подробностей этого дела.
Сам Рубан утверждает, что из него делают "террориста №1". По его словам, "операция была спланирована офицером с позывным "Кедр".
Теги: Украина, Донбасс, Киев, теракт, СБУ, ДНР, Захарченко, Грицак
- СБУ: В ДНР заказали ряд терактов в Украине
- Предприниматели из Киева вели бизнес на оккупированной территории и финансировали боевиков "ДНР"
- Ближайший соратник Захарченко Ташкент "завербован" СБУ? В России сообщили, кто разваливает "ДНР" изнутри по заказу Украины. ВИДЕО
- Захарченко заявил, что некоторые из освобожденных в рамках обмена бывшие военнопленные являются агентами СБУ
- Главарь "ДНР" Захарченко грозит ответными "покушениями" в Украине
- В Киеве изготовляли поддельные украинские документы для главарей ОРДЛО
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone17:55
- В зоне АТО ликвидировали боевика «Гомера» из «Оплота»17:32
- Гиркин: У нас на носу война с Украиной16:12
- "Оружие из "ДНР" – это глупость. Его и на украинской стороне хватает". Силовики рассказали, что думают о деле Рубана 15:49
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса14:11
- Тымчук: Российский Генштаб предписал боевикам на период выборов президента РФ ограничить огневые удары по Украине13:52
- Стало известно, какие травмы получили жертвы вчерашнего взрыва в Донецке13:29
- Захарченко "все порешал" c Кремлем: в "ДНР" абонентов "Феникса" переводят на российскую нумерацию - что известно13:10
- Стратегический беспилотник США провел очередную разведку на Донбассе12:49
- Провал боевиков на Донбассе: появились подробности12:31
- Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать20:21
- Украину разогреет до +13. Погода на воскресенье, 11 марта 19:54
- Эти привычки заставляют организм стареть быстрее19:31
- Китай начал разрабатывать связь 6G19:12
- И смех, и грех: 18 женских мыслей во время секса18:43
- Путин заявил, что не знает, почему США ввели санкции против России18:22
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone17:55
- Илон Маск презентовал "подземный троллейбус" (ВИДЕО)17:45
- В зоне АТО ликвидировали боевика «Гомера» из «Оплота»17:32
- Хакеры во время атаки на МИД Германии похитили протокол по "Brexit" и документы по Украине17:09
- Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать20:21
- Эти привычки заставляют организм стареть быстрее19:31
- И смех, и грех: 18 женских мыслей во время секса18:43
- Медики подсказали, как быстро вылечить больное горло20:48
- Лучший напиток, устраняющий похмельный синдром18:29
- Обретение главы Иоанна Предтечи 2018: в чем суть праздника14:56
- Медики рассказали о влиянии кофе на зрение13:57
- Душераздирающая история, которая доказывает, что у котов несколько жизней12:44
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать11:51
- Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча10:02
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
- Пассажирка Lexus Зайцевой дала шокирующие показания
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать