"Тысячи трупов в Киеве": СБУ узнала о сговоре Рубана с Захарченко

10.03.2018 09:07

Глава Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимир Рубан в сговоре с главарем "ДНР" Александром Захарченко готовили кровавый теракт в Киеве. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время брифинга в Киеве, передает obozrevatel.com.

"Добыты достаточные доказательства того, что Рубан, действуя по предварительному сговору с лидерами "ДНР" Захарченко и Тимофеевым, и другими особами спланировали конкретные действия, направленные на подготовку серии терактов в центральной части Киева", - сказал он.

По его словам, речь идет о "тысяче трупов в Киеве".

"Хочу подчеркнуть, что жертвами этих терактов могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты", – уточнил он.

Оружие планировали использовать то, с которым как раз задержали Рубана.

"Он организовал незаконную перевозку большой партии огнестрельного оружия и других средств поражения... Хочу обратить внимание на то, что в коробках, где были гранаты, найден упаковочный лист, датированный 11.06.2016 в/ч 08819. По нашим данным, это военная часть "1 армейского корпуса "ДНР", - уточнил глава СБУ.

В свою очередь Захарченко заявил, что встречался Рубаном, но это было давно.

"С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира", - высказался он.

СБУ представила доказательства вины Рубана, опубликовав видео, на котором показано его перемещение на подконтрольной террористам территории, а также загрузку боевиками в микроавтобус оружия. Более того, была обнародована аудиозапись, на которой Рубан перечислил оружие.

Как сообщал "Обозреватель", 9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главе Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимиру Рубану в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Рубан готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества. В свою очередь глава СБУ Василий Грицак анонсировал раскрытие шокирующих подробностей этого дела.

Сам Рубан утверждает, что из него делают "террориста №1". По его словам, "операция была спланирована офицером с позывным "Кедр".





