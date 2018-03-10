Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

У Захарченко «Министр связи ДНР»: Абоненты «Феникс» перейдут на российскую нумерацию

10.03.2018 11:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Захарченко «Министр связи ДНР»: Абоненты «Феникс» перейдут на российскую нумерацию

Оккупационная «власть» ОРДО переведет абонентов «республиканского» мобильного оператора «Феникс» на российскую нумерацию, сообщает donpress.com.

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко отметил: «Александр Захарченко на 99% решил вопрос с присвоением нам кода «+7». Это большой важный процесс для ДНР в плане интеграции с РФ.

И мы сейчас стоим перед вопросом — нам нужно формировать коммутацию не на «+38», а переписать все необходимое оборудование, чтобы у абонентов «Феникс» было «+7».



Теги: Донбасс, Российская Федерация, связь, мобильная связь, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх