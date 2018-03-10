У Захарченко «Министр связи ДНР»: Абоненты «Феникс» перейдут на российскую нумерацию

10.03.2018 11:12

Оккупационная «власть» ОРДО переведет абонентов «республиканского» мобильного оператора «Феникс» на российскую нумерацию, сообщает donpress.com.

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко отметил: «Александр Захарченко на 99% решил вопрос с присвоением нам кода «+7». Это большой важный процесс для ДНР в плане интеграции с РФ.

И мы сейчас стоим перед вопросом — нам нужно формировать коммутацию не на «+38», а переписать все необходимое оборудование, чтобы у абонентов «Феникс» было «+7».