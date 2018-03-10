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Архив - Донецкая область

В зоне АТО ликвидировали боевика «Гомера» из «Оплота»

10.03.2018 17:32
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В зоне АТО ликвидировали боевика «Гомера» из «Оплота»

В зоне АТО в результате боевых действий был ликвидирован боевик из НВФ «Оплот» Гомершмидт Антон Викторович, более известный по позывному «Гомер», сообщает donpress.com.

Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети отмечает, что «Гомер» был родом из Новобахмутовки, где родился 27/02/91.

В социальных сетях близкие боевика сообщают, что его ликвидировали 18/12/17.

Данные о «Гомере» есть в базе сайта «Миротворец».



Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, АТО, ВСУ
 
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