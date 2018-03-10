- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone17:55
- В зоне АТО ликвидировали боевика «Гомера» из «Оплота»17:32
- Гиркин: У нас на носу война с Украиной16:12
- "Оружие из "ДНР" – это глупость. Его и на украинской стороне хватает". Силовики рассказали, что думают о деле Рубана 15:49
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса14:11
- Тымчук: Российский Генштаб предписал боевикам на период выборов президента РФ ограничить огневые удары по Украине13:52
- Стало известно, какие травмы получили жертвы вчерашнего взрыва в Донецке13:29
- Захарченко "все порешал" c Кремлем: в "ДНР" абонентов "Феникса" переводят на российскую нумерацию - что известно13:10
- Стратегический беспилотник США провел очередную разведку на Донбассе12:49
- Эксперт назвал главный козырь Кремля11:32
Военные не сдержали слез из-за гибели побратима «Скифа». ВИДЕО
Военные ВСУ рассказали о том, каким был погибший в ночь на 9 марта в результате обстрела со стороны противника боец Иван «Скиф» Рященко. ТСН сообщает, что военные не сдерживали слез и очень тепло отзывались о своем сослуживце.
«Таких больше не будет… Она (жена «Скифа») сказала: «Он себя нашел (на войне). Вот и нашел… Бесстрашный парень», — рассказывает со слезами на глазах о Рященко боец с позывным «Чапай».
Другой сослуживец «Скифа» рассказывает, что он был душой компании, всегда был готов подставить плечо и научить всему тому, что умеет сам.
«Настоящий, с большой буквы. Человечище просто. Хоть он и был раздолбаем… Самый любимый раздолбай. Символ нашей роты, пробивной. Хороший, хороший…», — рассказывает о Рященко не без эмоций боец с позывным «Сокол».
Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ, обстрелы
- Минобороны Украины не замечает потерь?
- Черные вести из зоны АТО
- Бой под Красногоровкой. Ценой потерь ВСУ остановили прорыв боевиков
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери
- В зоне АТО погиб боец, еще два ранены. ВИДЕО
- Стали известны суточные потери оккупантов и защитников Украины в зоне АТО
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone17:55
- В зоне АТО ликвидировали боевика «Гомера» из «Оплота»17:32
- Гиркин: У нас на носу война с Украиной16:12
- "Оружие из "ДНР" – это глупость. Его и на украинской стороне хватает". Силовики рассказали, что думают о деле Рубана 15:49
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса14:11
- Тымчук: Российский Генштаб предписал боевикам на период выборов президента РФ ограничить огневые удары по Украине13:52
- Стало известно, какие травмы получили жертвы вчерашнего взрыва в Донецке13:29
- Захарченко "все порешал" c Кремлем: в "ДНР" абонентов "Феникса" переводят на российскую нумерацию - что известно13:10
- Стратегический беспилотник США провел очередную разведку на Донбассе12:49
- Провал боевиков на Донбассе: появились подробности12:31
- Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать20:21
- Украину разогреет до +13. Погода на воскресенье, 11 марта 19:54
- Эти привычки заставляют организм стареть быстрее19:31
- Китай начал разрабатывать связь 6G19:12
- И смех, и грех: 18 женских мыслей во время секса18:43
- Путин заявил, что не знает, почему США ввели санкции против России18:22
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone17:55
- Илон Маск презентовал "подземный троллейбус" (ВИДЕО)17:45
- В зоне АТО ликвидировали боевика «Гомера» из «Оплота»17:32
- Хакеры во время атаки на МИД Германии похитили протокол по "Brexit" и документы по Украине17:09
- Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать20:21
- Эти привычки заставляют организм стареть быстрее19:31
- И смех, и грех: 18 женских мыслей во время секса18:43
- Медики подсказали, как быстро вылечить больное горло20:48
- Лучший напиток, устраняющий похмельный синдром18:29
- Обретение главы Иоанна Предтечи 2018: в чем суть праздника14:56
- Медики рассказали о влиянии кофе на зрение13:57
- Душераздирающая история, которая доказывает, что у котов несколько жизней12:44
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать11:51
- Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча10:02
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
- Пассажирка Lexus Зайцевой дала шокирующие показания
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать