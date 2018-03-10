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Завершение войны на Донбассе: Волкер указал на главную проблему

10.03.2018 21:52
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Завершение войны на Донбассе: Волкер указал на главную проблему

Проблема завершения войны на востоке Украины заключается не в содержании Минских договоренностей, а в их имплементации.
Об этом заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время дискуссии на Брюссельском форуме в субботу, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
«Минские договоренности существуют. И они включают все вопросы, которые необходимы для обеспечения прекращения огня, восстановления украинского национального контроля, суверенитета и территориальной целостности. Но проблема заключается лишь в том, что эти договоренности должны быть реализованы», - отметил спецпредставитель США.
Американский дипломат отметил, что Россия, будучи подписантом этих договоренностей, не обеспечивает устойчивое прекращение огня, продолжает развертывание своих военных органов военного управления и не выводит тяжелое вооружение из региона.
«Украина теряет еженедельно несколько своих солдат. Представьте, что вы имеете реальную войну на своей территории. Не где-то далеко, а непосредственно на вашей территории. И ваши вооруженные силы защищают вашу страну, теряя солдат, защищающих свою страну. Вот такая ситуация сейчас в Украине. Представьте влияние этого на политику в стране», - подчеркнул Волкер.



Теги: Донбасс, война, проблема, Волкер
 
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