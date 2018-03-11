Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Басурин обвинил «украинских диверсантов» в похищении боевика «ДНР»

11.03.2018 16:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Басурин обвинил «украинских диверсантов» в похищении боевика «ДНР»

Боевик «ДНР» был захвачен в плен» спецназом сил специальных операций ВСУ при участии завербованных местных жителей».

«Заместитель командующего оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин заявил: «Спецназ сил специальных операций ВСУ при участии завербованных жителей провел акцию, в результате которой был захвачен в плен один из военнослужащих ВС ДНР Солоид Игорь Викторович. Для похищения военнослужащего силами ДРГ была использована женщина-агент, а также психотропные вещества».

По его словам, после допроса боевик был передан «пропагандистам из 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ». Также, он отметил, что захваченный боевик используется для «распространения дезинформации и лживых обвинений в адрес вооруженных сил ДНР и руководства Республики».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх