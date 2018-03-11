Боевики продолжают стягивать военную технику в зоне АТО

11.03.2018 19:40

Боевики «ЛДНР» в нарушение Минских договоренностей продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на оккупированной территории.

Украинская сторона в СЦКК сообщает: «В частности, наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было обнаружено 15 единиц буксируемой артиллерии различного калибра в районе населенного пункта Бугаевка Луганской области зафиксированы свежие следы тяжелых грузовиков на обоих полосах движения автодороги, ведущей к границе с РФ. Следует отметить, что Международных пунктов пропуска на данном участке дороги нет».

Также, на основе данных воздушного наблюдения СММ ОБСЕ боевики продолжают оборудовать свои фортификационные сооружения на территории ОРДЛО.

Источник: https://donpress.com