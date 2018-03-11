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Архив - Донецкая область

Боевики продолжают стягивать военную технику в зоне АТО

11.03.2018 19:40
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Боевики продолжают стягивать военную технику в зоне АТО

Боевики «ЛДНР» в нарушение Минских договоренностей продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на оккупированной территории.

Украинская сторона в СЦКК сообщает: «В частности, наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было обнаружено 15 единиц буксируемой артиллерии различного калибра в районе населенного пункта Бугаевка Луганской области зафиксированы свежие следы тяжелых грузовиков на обоих полосах движения автодороги, ведущей к границе с РФ. Следует отметить, что Международных пунктов пропуска на данном участке дороги нет».

Также, на основе данных воздушного наблюдения СММ ОБСЕ боевики продолжают оборудовать свои фортификационные сооружения на территории ОРДЛО.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, АТО, боевики, военная техника
 
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