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Архив - Донецкая область

День в АТО: один украинский военный погиб, еще два – получили ранения

11.03.2018 21:48
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День в АТО: один украинский военный погиб, еще два – получили ранения

В зоне проведения АТО с начала суток боевики били по позициям Вооруженных сил Украины из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На Донецком направлении в результате подрыва погиб один украинский военный, еще два бойца получили ранения. Об этом сообщает штаб АТО.

"Боевики российско-оккупационных войск продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО, срывая договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксировано три обстрелы позиций украинских защитников", – говорится в сообщении.

В частности, на Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по укреплениям ВСУ в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.

"Вследствие вражеских обстрелов в Новозвановке один военнослужащий получил ранения", – отметили в штабе.

А на Донецком направлении в течение дня сохранялась тишина.

"Несмотря на это, во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один наш защитник во время проверки минного поля – получил осколочные ранения", – сообщает пресс-центр.

Отмечено что раненых доставили в военно-медицинское учреждение: им оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, в Минске объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, война, перемирие, АТО, обстрелы
 
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