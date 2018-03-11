Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки

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Незаконные вооруженные формирования Донбасса во время официально установленного перемирия скрытно сосредотачивают военную технику и вооружение.
Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает пресс-центр штаба АТО.
"В частности, наблюдателями СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Бугаевка Луганской области было выявлено 15 единиц буксированной артиллерии разного калибра, а на юго-восток от населенного пункта Кузнецы Миссией было зафиксировано свежие следы тяжелых грузовиков на обеих полосах движения автодороги, ведущей к границе с Российской Федерацией. Следует отметить, что Международных пунктов пропуска на данном участке дороги нет", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что боевики продолжают укреплять свои оборонительные сооружения.
"Украинская сторона СЦКК расценивает указанное как полнейшую заинтересованность главарей оккупационной администрации Российской Федерации в дальнейшем обострении конфликта", - подчеркнули в ведомстве.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, война, АТО
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